НКСС перевела деньги на выплату социальных пособий за сентябрь

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1723 миллиона леев были переведены с начала этого месяца Национальной кассой социального страхования на выплату пенсий, пособий по временной нетрудоспособности и другие социальные выплаты за сентябрь.

Согласно пресс-релизу НКСС, накануне, 11 сентября, был осуществлён перевод на выплату пособий семьям с детьми, пособий по отцовству, социальной помощи, материальной помощи, компенсаций участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, пособий спортсменам и тренерам.

Причитающиеся суммы могут быть получены в любом почтовом отделении страны, независимо от места жительства, пишет ipn.md. Если получатель социального пособия является держателем банковской карты, то пособие по временной нетрудоспособности выплачивается через зарплатную карту, а остальная часть социальных выплат – через социальную карту.

На следующей неделе будут переведены деньги на выплату пособий по безработице, пособий по беременности и родам, новых назначенных пенсий, а также второй транш пособий по временной нетрудоспособности.

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