НКСС перечислила средства на выплаты пенсий и соцпособий владельцам банковских карт

0

Национальная касса социального страхования профинансировала пенсии и социальные пособия за сентябрь для держателей банковских карт.

Выплата была выполнена по графику. На банковские карты перечислено более 1,3 млрд леев.



Бенефициары смогут получить деньги после того, как поставщики услуг обработают платежи. Для дополнительной информации об установлении социальных пособий бенефициары могут посетить страницу Национальной кассы социального страхования: www.cnas.gov.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.