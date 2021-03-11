НКСС перечислила средства на выплату пособий семьям с детьми

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Национальная касса социального страхования перечислила деньги поставщикам платёжных услуг, предназначенные для выплаты пособий семьям с детьми.

На выплату единовременного пособия при рождении ребёнка было выделено 24,9 млн леев, на ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до достижения возраста 2 лет – 27,4 млн леев. На ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до достижения 2,2 лет или 3 лет – 119,4 млн леев, на ежемесячное пособие на содержание двоих или более детей, рождённых от одной беременности, до достижения ими возраста 3 лет – 1,2 млн леев, и на пособие по отцовству – 1,9 млн леев, пишет ipn.md.

Семьи с детьми могут потребовать предоставления пособий путём подачи заявок в электронном виде через официальный сайт НКСС (www.cnas.md) или единый Правительственный портал государственных услуг (https://servicii.gov.md/ecnas). Электронное заявление принимается только в том случае, если заявитель и ребёнок зарегистрированы в Государственном реестре населения.

НКСС отмечает, что недавно были осуществлены переводы для других социальных пособий, таких как пенсии, пособия по временной нетрудоспособности, пожизненные пособия спортсменам, единовременная поддержка, компенсации, пособия по случаю смерти и т.д.

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