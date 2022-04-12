НКСС перечислила средства на выплату пособий семьям с детьми

0

Национальная касса социального страхования профинансировала социальные пособия семьям с детьми: единовременные пособия по рождению ребёнка, пособия по уходу за ребёнком до 2-летнего возраста, пособия по воспитанию ребёнка до 3-летнего возраста, ежемесячные пособия на содержание детей-близнецов и отцовские пособия.

Кроме того, были перечислены средства на выплату пособий и компенсаций участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Владельцы банковских карт могут получить деньги в банковских учреждениях, а другие бенефициары – из любого почтового отделения, независимо от места жительства, передает ipn.md.

Для консультаций по вопросам выплаты пособий можно обращаться в информационный центр НКСС по телефону: 022 257 777.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.