НКСС перечислила средства на выплату пособий семьям с детьми

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Национальная касса социального страхования перечислила средства, предназначенные для выплаты пособий семьям с детьми. Общая сумма выделенных средств составляет 188,1 млн леев.

Так, были профинансированы единовременные пособия при рождении ребёнка, пособия по уходу за детьми до двух лет, пособия по воспитанию детей до трёх лет, ежемесячные пособия на содержание двойни или более детей, рождённых от одной беременности, а также пособия по отцовству, пишет ipn.md.

Кроме того, выделены средства и на другие социальные выплаты, такие как социальная помощь, помощь в холодный сезон, пенсии, социальные пособия, государственные персональные пособия, ежемесячные госпособия.

При наличии вопросов граждане могут звонить в колл-центр НКСС по телефону: 022 257 777.

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