НКСС перечислила средства на выплату пенсий за декабрь

НКСС перечислила средства на выплату пенсий за декабрь

Национальная касса социального страхования осуществила первый транш для выплат пенсий и социальных пособий на сумму 73 млн леев.

Деньги для выплаты других видов социальных пособий, таких как финансовая поддержка, пособия по временной нетрудоспособности, пособия для семей с детьми, пособия по беременности и родам, компенсации, пособия по безработице, социальная помощь, пособия в случае смерти, будут переведены в течение месяца, пишет ipn.md.

По всем дополнительным вопросам граждане могут обращаться в информационный центр НКСС по телефону: 022 257 777.

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