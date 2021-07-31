НКСС перечислила средства на выплату пенсий и социальных пособий за август

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Первый транш пенсий и социальных пособий в размере 42 млн леев за август профинансирован Национальной кассой социального страхования (НКСС).

Согласно графику, пишет pn.md, денежные средства будут направлены на финансирование выплаты пенсий, материальной помощи, пособий по временной нетрудоспособности, других пособий, пособий для семей с детьми, пособий по беременности и родам, компенсаций, пособий по безработице, социальной помощи, пособий в случае смерти и т. д.

По вопросам, связанным с получением социальных пособий, можно обращаться в Информационный центр НКСС по телефону 022 257 777.

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