НКСС перечислила средства на выплату пенсий и социальных пособий

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Национальная касса социального страхования профинансировала пенсии и социальные пособия на сумму более 1166,4 млн леев для держателей банковских карт. Бенефициары могут получить деньги в банковских учреждениях.

Как уточнили в ведомстве, в течение всего апреля бенефициары пенсий, установленных и выплачиваемых на основании положений международных договоров в сфере социального обеспечения, смогут получить деньги из соответствующих финансовых учреждений на территории других государств, передает ipn.md.

Лица, имеющие право на получение пенсии по возрасту или инвалидности, могут подать заявление на официальном сайте НКСС посредством услуги “Электронное заявление. Назначение пенсии”.

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