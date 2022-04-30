НКСС перечислила средства на социальные выплаты за май

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Национальная касса социального страхования (НКСС) профинансировала за май первый транш пенсий и социальных пособий в размере 120 миллионов леев. Бенефициары смогут получить свои деньги после обработки платежей поставщиками платежных услуг в рамках государственной службы электронных платежей (MPay).

Выплата всех видов пенсий и социальных пособий осуществляется способом выплаты, выбранным получателями. Деньги можно получить как в почтовых отделениях, так и на банковскую карту бенефициара, передает ipn.md.

Для получения информации об установлении и выплате социальных пособий населению можно посетить веб-сайт НКСС – www.cnas.gov.md.

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