НКСС перечислила средства на пособия семьям с детьми

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Национальная касса социального страхования профинансировала единовременные пособия по рождению ребёнка, пособия по уходу за ребёнком до 2-летнего возраста, пособия по воспитанию ребёнка до 3-летнего возраста, ежемесячные пособия на содержание детей-близнецов и отцовские пособия.

Общая сумма выплат для 86 тысяч бенефициаров составила 446,5 млн леев.

Национальная касса социального страхования напоминает, что заявление на установление пособия можно подать в электронном формате через сервис „e-Cerere Indemnizaţii” („Электронное заявление на пособие”) на официальном сайте НКСС (www.cnas.gov. md) или через единый правительственный портал государственных услуг ( www.servicii.gov.md ). Заявление можно подать и в территориальной кассе социального страхования по месту жительства одного из родителей, а в случае пособия по беременности и родам – в установившую соответствующую выплату территориальную кассу, пишет ipn.md.

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