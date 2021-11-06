НКСС перечислила средства на пособия по временной нетрудоспособности

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Национальная касса социального страхования сообщила о финансировании первого транша пособий по временной нетрудоспособности в размере 40 млн леев для 17 000 бенефициаров.

Бенефициары могут получить деньги в банковских или почтовых отделениях, независимо от места жительства.

Граждане, у которых есть вопросы относительно финансирования социальных пособий, рекомендуется звонить в информационный центр НКСС по телефону: 022 257 777.

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