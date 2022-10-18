НКСС перечислила средства на пособия по материнству

НКСС перечислила средства на пособия по материнству

Национальная касса социального страхования перечислила 53 млн леев для выплаты пособий по материнству застрахованным женщинам и жёнам, находящимся на содержании у застрахованных супругов. Данную материальную помощь получат более 1600 человек.

Деньги станут доступны после обработки платежей поставщиками в рамках MPay.

Дополнительную информацию о предоставлении пособия можно узнать на веб-странице Национальной кассы социального страхования – www.cnas.gov.md. Также можно позвонить в колл-центр НКСС: (022) 257 777.

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