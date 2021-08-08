НКСС перечислила средства для выплаты пособий по временной нетрудоспособности

НКСС перечислила средства для выплаты пособий по временной нетрудоспособности

Национальная касса социального страхования сообщает о финансировании первого транша пособий по временной нетрудоспособности в размере 28,4 млн леев. 

Кроме того, были перечислены средства на выплату пенсий, ежемесячных компенсаций, финансовой помощи, помощи по случаю смерти и т.д. на общую сумму 200,4 млн леев. Бенефициары могут получить деньги в банковских или почтовых отделениях, предъявив удостоверение личности.

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