НКСС перечислила средства для получателей пособий по временной нетрудоспособности

НКСС перечислила средства для получателей пособий по временной нетрудоспособности

Национальная касса социального страхования профинансировала второй транш пособий по временной нетрудоспособности на сумму более 20 млн леев для 10 тыс. бенефициаров.

Деньги можно получить в любом почтовом отделении, независимо от места проживания, передаёт ipn.md.

Размер пособия по временной нетрудоспособности устанавливается дифференцированно в зависимости от продолжительности общего трудового стажа.

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