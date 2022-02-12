НКСС перечислила средства для получателей пособий по временной нетрудоспособности

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Национальная касса социального страхования профинансировала второй транш пособий по временной нетрудоспособности на сумму более 20 млн леев для 10 тыс. бенефициаров.

Деньги можно получить в любом почтовом отделении, независимо от места проживания, передаёт ipn.md.

Размер пособия по временной нетрудоспособности устанавливается дифференцированно в зависимости от продолжительности общего трудового стажа.

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