НКСС перечислила первый транш пособий за июнь

НКСС перечислила первый транш пособий за июнь

Национальная касса социального страхования перевела 237 миллионов леев в качестве первого транша для выплат пособий по временной нетрудоспособности, пособий по беременности и родам и других социальных выплат.

Бенефициары смогут получить деньги после обработки платежей поставщиками в рамках Государственной службы электронных платежей (MPay). Список поставщиков платёжных услуг можно найти на сайте mpay.gov.md.

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