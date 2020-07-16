НКСС перечислила деньги на выплату пособий семьям с детьми

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Переводы финансовых средств для выплаты пособия по материнству в размере 57,5 млн леев и для пособия по отцовству, 1,9 млн леев, были осуществлены в среду, 15 июля.



Ранее НКСС перечислила деньги поставщикам платежных услуг, предназначенные для выплаты пособий семьям с детьми. Таким образом, для единовременных пособий при рождении ребенка было переведено 28,5 млн. леев. Для ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им трех лет было переведено 102,4 млн. леев. Для ежемесячных пособий на содержание двоих или более детей, рожденных от одной беременности, до достижения ими трех лет, был перечислен один миллион леев. Для ежемесячных пособий по уходу за ребенком до достижения им двух лет было перечислено 24,6 млн. леев.

НКСС отмечает, что недавно были осуществлены переводы для других социальных пособий, таких как пенсии, компенсации, пособия, социальная помощь, пособие по безработице, пособия по временной нетрудоспособности или помощь в холодный период года.

Национальная касса социального страхования также сообщает, что в ближайшие дни будут переведены деньги для новых пенсий и второй транш финансовых средств для выплаты пособий по временной нетрудоспособности, пишет ipn.md.

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