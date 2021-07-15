НКСС перечислила деньги на выплату пособий семьям с детьми

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Национальная касса социального страхования перечислила средства поставщикам платёжных услуг, предназначенные для выплаты пособий семьям с детьми.

На выплату единовременного пособия при рождении ребёнка было выделено 28,3 млн леев, на ежемесячное пособие по уходу за ребёнком, не достигшим 2-летнего возраста, для незастрахованных лиц– 29,8 млн леев, 121,9 млн леев – для застрахованных лиц. Кроме того, на ежемесячное пособие на содержание детей-близнецов было выделено 1,2 млн леев, а на пособие по отцовству – 2,1 млн леев.

НКСС отмечает, что с начала июля были осуществлены переводы в размере 1839,91 млн леев для других социальных пособий, таких как компенсации, пенсии, пособия по временной нетрудоспособности, пожизненные пособия спортсменам, помощь в холодный период года и т.д.

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