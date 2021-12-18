НКСС осуществила второй транш для выплаты пособий по временной нетрудоспособности

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Национальная касса социального страхования сообщает об осуществлении второго транша для пособий по временной нетрудоспособности на сумму 28,4 млн леев.

Также были перечислены денежные средства для всех видов пенсий, пособий, компенсаций, пособий семьям с детьми, пожизненных пособий спортсменам и тренерам, помощи на холодный период года, пособий по безработице и социальной помощи.

Граждане могут получить деньги в банках или в любом почтовом отделении, независимо от места жительства.

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