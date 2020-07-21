НКСС осуществила социальные выплаты за июль в полном объёме

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Национальная касса социального страхования (НКСС) перечислила вчера, 20 июля, последний финансовый транш на выплату новых назначенных пенсий в размере 8,9 млн леев. Бенефициары могут получить свои деньги в почтовом отделении или посредством банковской карты.

В июле 2020 года НКСС своевременно осуществила перечисления на выплату пенсий, пособий, финансовой поддержки, помощи и компенсаций в размере 1942 млн леев, и призывает бенефициаров социальных выплат получить свои деньги в почтовых отделениях, передаёт ipn.md.

Согласно нормам законодательства, выплата пенсий, финансовой поддержки, социальной помощи и помощи на холодный период года, назначенных, но не востребованных бенефициаром в течение шести месяцев, приостанавливается. Также приостанавливается выплата ежемесячных пособий и пособий для семей с детьми, не востребованных бенефициаром в течение трёх месяцев.

Выплата пенсии возобновляется с того месяца, в течение которого бенефициар подал заявление и документы, подтверждающие его личность, в территориальную кассу социального страхования. Социальное пособие выплачивается в ретроактивном порядке со дня его приостановки. Социальная помощь, помощь на холодный период года, финансовая поддержка и пособия для семей с детьми, назначенные, но не востребованные вовремя по вине бенефициара, выплачиваются в ретроактивном порядке, не более чем за три года, предшествующих дате подачи заявления. Учёт приостановленных сумм ведётся с помощью информационной системы „Социальная защита”.

Неполное перечисление средств объясняется и тем фактом, что не все бенефициары ежемесячно получают причитающиеся им суммы наличными у ГП „Почта Молдовы”, по различным причинам: отъезд из страны, состояние здоровья, пребывание в медицинских учреждениях. Согласно законодательству, они имеют возможность обратиться за этими суммами позднее и получить их в полном объёме.

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