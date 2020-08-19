НКСС осуществила последний перевод по выплатам социальных пособий за август

НКСС осуществила последний перевод по выплатам социальных пособий за август

18 млн леев были переведены Национальной кассой социального страхования для второго транша выплат пособий по временной нетрудоспособности. Также были переведены 24 млн леев на выплату пенсий.

В пресс-релизе НКСС сообщается, что в августе выплата пенсий, пособий, субсидий, финансовой поддержки, помощи и компенсаций была осуществлена вовремя, в полном размере, и составила в общей сложности 1988,8 млн леев.

Учитывая, что 27-31 августа являются нерабочими праздничными днями, НКСС призывает бенефициаров социальных пособий получить деньги у поставщиков платёжных услуг. Деньги можно получить в любом почтовом отделении, независимо от места жительства, или посредством банковской карты, передаёт ipn.md.

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