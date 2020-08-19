НКСС осуществила последний перевод по выплатам социальных пособий за август

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18 млн леев были переведены Национальной кассой социального страхования для второго транша выплат пособий по временной нетрудоспособности. Также были переведены 24 млн леев на выплату пенсий.

В пресс-релизе НКСС сообщается, что в августе выплата пенсий, пособий, субсидий, финансовой поддержки, помощи и компенсаций была осуществлена вовремя, в полном размере, и составила в общей сложности 1988,8 млн леев.

Учитывая, что 27-31 августа являются нерабочими праздничными днями, НКСС призывает бенефициаров социальных пособий получить деньги у поставщиков платёжных услуг. Деньги можно получить в любом почтовом отделении, независимо от места жительства, или посредством банковской карты, передаёт ipn.md.

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