НКСС осуществила первый транш по выплате пособий по временной нетрудоспособности

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Национальная касса социального страхования сообщает об осуществлении первого транша для пособий по временной нетрудоспособности на сумму 56,4 млн леев. Также продолжается финансирование социальных выплат для определённых категорий граждан.

Так, были выделены 25,5 млн леев на единовременные пособия при рождении ребёнка, 27,9 млн леев – на пособия по уходу за детьми до 2-х лет незастрахованным лицам, 121,5 млн леев – на пособия по уходу за детьми для застрахованных лиц. Профинансированы ежемесячные пособия по уходу за близнецами в размере 1,1 млн леев, пособия по отцовству – 1,5 млн леев, социальная помощь – 57,2 млн леев, пишет ipn.md.

Бенефициары могут получить деньги в банковских учреждениях или почтовых отделениях, независимо от места жительства.

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