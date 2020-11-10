НКСС осуществила денежные переводы по социальным выплатам

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Национальная касса социального страхования информирует получателей социальных выплат о том, что вчера, 9 ноября, были переведены средства на выплату пособий по временной нетрудоспособности и пособий на погребение.

В последующий период будут осуществлены переводы средств на выплату пособий семьям с детьми, социальной помощи, пособий по безработице и др.

НКСС уточняет, что на прошлой неделе также были осуществлены выплаты пенсий бенефициарам, получающим её в первые дни месяца. Кроме того, денежные средства были переведены бенефициарам государственной системы социального страхования, проживающим за рубежом, которые получают пенсию в соответствии с международными соглашениями. В общей сложности, пишет ipn.md, на различные социальные выплаты было перечислено 1,374 миллиарда леев.

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