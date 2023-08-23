НКСС опубликовала график выплат соцпособий на сентябрь

НКСС опубликовала график выплат соцпособий на сентябрь

Национальная касса социального страхования (НКСС) объявила график финансирования социальных пособий, запланированных на сентябрь.

Так, ежемесячные пособия на детей, пособия по беременности и родам и по временной нетрудоспособности будут выплачены 8, 15 и 21 сентября.

4 сентября запланированы выплаты пенсий, а также социальных пособий для держателей банковских карт.

Подробную информацию о выплатах можно получить на официальной странице НКСС www.cnas.gov.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Sorry, comments are closed for this post.

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 21-14-01 / e-mail: info@aif.md
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md