НКСС опубликовала график выплат соцпособий на сентябрь

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Национальная касса социального страхования (НКСС) объявила график финансирования социальных пособий, запланированных на сентябрь.

Так, ежемесячные пособия на детей, пособия по беременности и родам и по временной нетрудоспособности будут выплачены 8, 15 и 21 сентября.

4 сентября запланированы выплаты пенсий, а также социальных пособий для держателей банковских карт.

Подробную информацию о выплатах можно получить на официальной странице НКСС www.cnas.gov.md.

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