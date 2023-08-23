НКСС опубликовала график выплат соцпособий на сентябрь

Национальная касса социального страхования (НКСС) объявила график финансирования социальных пособий, запланированных на сентябрь.
Так, ежемесячные пособия на детей, пособия по беременности и родам и по временной нетрудоспособности будут выплачены 8, 15 и 21 сентября.
4 сентября запланированы выплаты пенсий, а также социальных пособий для держателей банковских карт.
Подробную информацию о выплатах можно получить на официальной странице НКСС www.cnas.gov.md.
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