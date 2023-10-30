НКСС опубликовала график выплат соцпособий в ноябре

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Национальная касса социального страхования (НКСС) обнародовала график финансирования социальных пособий в ноябре.

Ежемесячные пособия на детей, пособия по беременности и родам, отцовские пособия и пособия по временной нетрудоспособности будут выплачены 9, 15 и 21 ноября. 2 ноября запланирована выплата пенсий, а также социальных пособий для держателей банковских карт, а 8 ноября – государственных номинальных и ежемесячных пособий.

Более подробную информацию о выплатах можно получить на официальной странице НКСС: www.cnas.gov.md.

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