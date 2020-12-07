НКСС обновила онлайн-калькулятор пенсий

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Приложение “Калькулятор пенсий”, размещённое на странице www.cnas.md, было обновлено. Чтобы узнать предполагаемый размер будущей пенсии, необходимо завести учётную запись и пароль доступа к личному счёту социального страхования ACCES CPAS.

Согласно пресс-релизу ведомства, чтобы получить логин и пароль, гражданин должен обратиться с удостоверением личности в любую территориальную кассу социального страхования или в главный офис НКСС. Лица, владеющие электронной подписью, не должны запрашивать её дополнительно.

С помощью службы ACCES CPAS каждый сотрудник может проверить информацию о перечислении работодателем взносов социального страхования.

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