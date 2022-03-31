НКСС обнародовала сроки выплат пособий семьям с детьми в апреле

НКСС обнародовала сроки выплат пособий семьям с детьми в апреле

Национальная касса социального страхования сообщает о запланированных на апрель датах выплат социальных пособий, предназначенных для семей с детьми.

Так, 11 апреля будут профинансированы единовременные пособия на рождение ребёнка, пособия по уходу за ребёнком до 2 лет, пособия на воспитание ребёнка до 3 лет, пособия на близнецов и отцовские пособия.

Выплаты пособий по беременности и родам застрахованным женщинам и женщинам, находящимся на содержании застрахованных супругов, осуществятся 15 апреля.

Для консультаций по вопросам выплаты пособий можно обращаться в информационный центр НКСС по телефону: 022 257 777.

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