НКСС начала финансирование социальных выплат за декабрь

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Национальная касса социального страхования (НКСС) приступила к финансированию социальных пособий по установленному на декабрь графику.

Так, были переведены средства для выплаты первой части пенсий и социальных пособий в размере 73 млн леев. Бенефициары смогут получить деньги в банке или на почте после того, как платежи будут обработаны поставщиками услуг.

Информацию об установлении, исчислении и выплате социальных пособий можно получить в колл-центре НКСС по телефону 022 257 777 или на веб-сайте – www.cnas.gov.md.

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