НКСС начала финансирование социальных выплат за август

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Национальная касса социального страхования начала финансирование соцпособий по установленному на август графику. Первый транш пенсий и социальных пособий в размере 73 миллионов леев уже перечислен.

Выплаты осуществляются в рамках Государственной службы электронных платежей (MPay). После обработки платежей поставщиками платёжных услуг бенефициары смогут получить деньги.

Для получения информации об установлении, начислении и выплате социальных пособий граждане могут обращаться в информационный центр НКСС по телефону: 022 257 777.

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