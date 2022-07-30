НКСС начала финансирование социальных выплат за август

НКСС начала финансирование социальных выплат за август

Национальная касса социального страхования начала финансирование соцпособий по установленному на август графику. Первый транш пенсий и социальных пособий в размере 73 миллионов леев уже перечислен.

Выплаты осуществляются в рамках Государственной службы электронных платежей (MPay). После обработки платежей поставщиками платёжных услуг бенефициары смогут получить деньги.

Для получения информации об установлении, начислении и выплате социальных пособий граждане могут обращаться в информационный центр НКСС по телефону: 022 257 777.

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