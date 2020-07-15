НКСС: кто ещё может претендовать на перерасчёт пенсий

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Получатели пенсий, проживающие на территории другого государства-участника соглашения, имеют право на перерасчёт, который осуществляется на основании международных договоров о социальном обеспечении, сообщает Национальная касса социального страхования (НКСС). Начиная с 1 июля текущего года, лица, которые установили пенсию по возрасту после 1 января 1999 года и работали после этого не менее десяти лет, могут подать соответствующее заявление.

Заявители должны лично подать заявление (форму) с отметкой „пересмотр пенсии за деятельность, осуществленную после установления или пересмотра пенсии”, копии удостоверения личности и трудовой книжки. Новые права на пенсию предоставляются начиная с месяца, следующего за тем, в котором было подано заявление и необходимые документы в орган социального страхования, передаёт ipn.md.

В настоящее время НКСС применяет 13 международных соглашений в области социального обеспечения, подписанных с: Болгарией, Румынией, Португалией, Чехией, Австрией, Польшей, Эстонией, Великим Герцогством Люксембурга, Бельгии, Венгрии, Литвы, Германии, Турции, на основании которых было установлено более 900 пенсий.

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