НКСС: граждане могут получить пособия по временной нетрудоспособности

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Национальная касса социального страхования перечислила последний транш пособий по временной нетрудоспособности в размере около 28 млн леев для более 14 тысяч бенефициаров.

Как сообщается в пресс-релизе ведомства, финансирование всех выплат по социальному страхованию за текущий месяц завершено. К ним относятся пенсии, социальные пособия, социальная помощь, помощь на холодный период года, пособия по безработице, пособия семьям с детьми, материальная помощь и прочее, пишет ipn.md.

Для получения информации, связанной с пособиями, можно позвонить в колл-центр НКСС по номеру телефона: 022 257 777.

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