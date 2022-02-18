НКСС: граждане могут получить пособия по временной нетрудоспособности

НКСС: граждане могут получить пособия по временной нетрудоспособности

Национальная касса социального страхования перечислила последний транш пособий по временной нетрудоспособности в размере около 28 млн леев для более 14 тысяч бенефициаров.

Как сообщается в пресс-релизе ведомства, финансирование всех выплат по социальному страхованию за текущий месяц завершено. К ним относятся пенсии, социальные пособия, социальная помощь, помощь на холодный период года, пособия по безработице, пособия семьям с детьми, материальная помощь и прочее, пишет ipn.md.

Для получения информации, связанной с пособиями, можно позвонить в колл-центр НКСС по номеру телефона: 022 257 777.

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