НКСС будет принимать заявки на пересмотр пенсий и в следующие две субботы

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Заявки на пересмотр пенсий будут приниматься и по субботам, 11 и 18 июля, которые объявляются рабочими днями для территориальных офисов Национальной кассы социального страхования. В эти дни офисы НКСС будут работать с 07.00 до 16.00.

Те, кто по различным причинам не сумеют подать соответствующую заявку до конца июля, смогут реализовать своё право на пересмотр пенсии и в ближайшие месяцы. Право на пенсию предоставляется начиная с месяца, следующего за тем, в течение которого было подано заявление и необходимые документы в территориальную кассу социального страхования.

Генеральный директор НКСС Елена Цыбырнэ отметила на брифинге, что с 1 июля текущего года право на пересмотр пенсии имеют граждане, для которых она была установлена с 1 января 1999 года, а страховой стаж, реализованный после даты ее назначения, составил не менее десяти лет, передаёт ipn.md. Согласно расчетам, речь идет о порядка 13 500 человек.

Примечательно, что в среду, 8 июня, до обеда было подано более 7 800 заявок, что составляет 50% бенефициаров. Половину от общего числа заявлений подали жители муниципия Кишинев.

По словам директора НКСС, территориальные кассы социального страхования работают в полном объеме с 07.00 до 17.00. Все окошки функциональны, в том числе те, которые обслуживают другие категории граждан.

– Поскольку мы хотим, чтобы каждый бенефициар получал заслуженную сумму, НКСС использует при расчете пенсии данные из государственного реестра индивидуального учета, которые декларируются каждым работодателем, а в случае их отсутствия в системе будет использоваться информация из трудовых книжек, – отметила Цыбырнэ.

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