НКСС: Бенефициары соцвыплат могут получить пособия за июнь

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Национальная касса социального страхования осуществила второй транш по выплатам пособий по временной нетрудоспособности в размере 16,2 млн леев. Также были выделены деньги на пособие по беременности и родам – 55,1 млн леев, и пособие по безработице – 4,6 млн леев.

Согласно пресс-релизу НКСС, общая сумма всех соцвыплат за июнь составляет 2111,43 млн леев. Также были переведены денежные средства на все виды пенсий, финансовую поддержку, пособия, пособия семьям с детьми, компенсации, социальную помощь, пособия по случаю смерти и т.д.

Чтобы получить деньги через банк, бенефициары должны обратиться в учреждение, в котором был открыт счёт. Если лицо не является держателем банковской карты, деньги можно получить в любом почтовом отделении, независимо от места прописки, пишет ipn.md.

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