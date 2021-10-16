НКСС: бенефициары могут получить пособия по временной нетрудоспособности

НКСС: бенефициары могут получить пособия по временной нетрудоспособности

Национальная касса социального страхования профинансировала второй транш пособий по временной нетрудоспособности на общую сумму в 18,5 млн леев.

Как сообщается в пресс-релизе учреждения, НКСС профинансировала также пособия по беременности и родам застрахованным женщинам, а также жёнам, находящимся на иждивении застрахованных супругов, на общую сумму в 57,5 млн леев.

Чтобы получить деньги через банк, бенефициары должны обратиться в учреждение, в котором был открыт счёт. Если лицо не является держателем банковской карты, деньги можно получить в любом почтовом отделении, независимо от места прописки, пишет ipn.md.

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