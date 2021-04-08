НКМС: На некоторые медицинские услуги можно записаться онлайн

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Застрахованные лица могут записаться на высокотехнологичные медицинские услуги через информационную систему Национальной компании медицинского страхования (НКМС). В то же время граждане могут самостоятельно выбирать поставщика этих услуг.

Система была ранее протестирована в пилотном режиме, передаёт ipn.md со ссылкой на пресс-релиз НКМС. Список высокотехнологичных медицинских услуг, включённых в систему, включает услуги функциональной диагностики, медицинской визуализации, радиодиагностики, диагностической эндоскопии и т. д.

Услуги должны быть назначены врачом, а лицо, которому они предписаны, должно выполнить определённые шаги: получить доступ к Информационной системе отчётности и учёта медицинских услуг, ввести персональный код из удостоверения личности, номер направления, а затем нажать кнопку “Поиск”. После этого система покажет список всех медицинских учреждений, предоставляющих данную услугу. Бенефициар должен нажать на кнопку рядом с желаемым медицинским учреждением, после чего нужно выбрать дату и время. Чтобы завершить процесс записи, необходимо нажать “Сохранить”.

В случае лиц, не использующих компьютер, запись будет сделана врачом, выдавшим направление или через колл-центр INFO CNAM, по телефону 0 800 99999.

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