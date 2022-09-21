В НКМС рассказали, как граждане могут воспользоваться компенсированными аналогами инсулина и медицинскими устройствами

0

Национальная компания медицинского страхования напоминает, что с июля некоторые фармацевтические препараты для лечения диабета компенсируются из фондов обязательного медицинского страхования.

В связи с этим компания выпустила видеоролик, в котором рассказывается, как граждане могут воспользоваться компенсированными медицинскими устройствами – тестами и ланцетами для мониторинга уровня глюкозы в крови, стомными мешками и пр. Процедура аналогична процедуре компенсации лекарств. Рецепт для компенсируемых медицинских устройств можно получить у семейного врача, пишет ipn.md.

– Важно, чтобы как можно больше людей знали, что список компенсируемых лекарств постоянно пополняется. В него недавно были включены препараты, которые предлагаются бесплатно, а именно: аналоги инсулина людям с диабетом, а также несколько лекарств тем, кто получает паллиативную амбулаторную помощь, – говорится в пресс-релизе НКМС.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.