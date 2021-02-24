Нэстасе – Санду: Должности временны, а перед законом все равны

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“Мы все должны быть равны перед законом – вне зависимости от того, как нас зовут, или какую должность мы временно занимаем в государстве”. Об этом лидер ППДП Андрей Нэстасе напомнил Майе Санду.

– Кто сегодня думает о том, что для того, чтобы мы стали лучше жить, нужно заменить чужих на своих, серьёзно ошибается. Очень серьёзно, – сказал он во время прямой трансляции в соцсети.

Бывший партнёр Санду по коалиции заявил, что 23 февраля КС встал на защиту правового государства, и что это победа всех граждан, пишет ntv.md.

Нэстасе также прокомментировал последние заявления Ренато Усатого. По словам лидера ППДП, председателю “Нашей партии” нужен парламентский иммунитет, чтобы избежать тюремного заключения. Именно поэтому, считает Нэстасе, Усатый выступает за скорейшее проведение досрочных выборов и грозится организовать протесты.

Упомянутые лица данные заявления пока не прокомментировали.

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