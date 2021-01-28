Нэстасе раскритиковал действия Санду и ПДС

0

Бывший партнёр Майи Санду, председатель ППДП Андрей Нэстасе возмущён последними действиями президента и партии “Действие и солидарность”. Это Нэстасе дал понять в рамках передачи “Главный вопрос” на телеканале “НТВ Молдова”.

– У ППДП другое видение решения вопросов, связанных со страной и граждан. Мы взрослые, ответственные люди, мы не будем участвовать в этих спектаклях, – сказал он, комментируя решение Майи Санду выдвинуть кандидатом в премьеры Наталью Гаврилицэ.

Нэстасе признал, что никаких дискуссий по поводу кандидатуры главы кабинета министров Санду с ним не вела. Более того, в последний раз, рассказал он, они общались с Санду перед акцией протеста, состоявшейся в Кишинёве 6 декабря. То, что Майя Санду выдвинула кандидатом члена команды, а команда этого кандидата не поддержит, у Нэстасе вызывает недоумение.

– Таких противоречий в ППДП не было, нет и не будет никогда, вне зависимости от того, кто будет вице-председателем парламента, председателем нашей фракции или партии. Пусть обижается на меня кто хочет, но это наша позиция. Не может быть такого у нас, как у них – что бывший председатель ПДС выдвигает кандидата, вице-председателя ПДС, а партия не голосует. Как вы себе представляете, если бы Слусарь стал президентом, выдвинул бы Нэстасе премьером, а партия Нэстасе не проголосовала бы за Нэстасе? – сказал он.

Осудил лидер ППДП и попытки Майи Санду и ПДС интерпретировать Конституцию в свою пользу.

– Наша “дорожная карта” – не как обойти Конституцию, а сама Конституция. Вот разница между нами и другими партиями. Как мы дошли до такого, что-то говорит о том, как обойти Конституцию, вместо того, чтобы взять её и посмотреть, что там написано, и соблюдать букву закона, и шаги, предусмотренные там для объявления досрочных выборов?! – возмутился Андрей Нэстасе.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.