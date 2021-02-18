Нэстасе осуждает намерение Санду и ПДС провести досрочные выборы любой ценой

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Партия “Действие и солидарность” демонстрирует авторитарные замашки и ставит свои желания превыше закона. Так считает председатель ППДП Андрей Нэстасе.

В рамках передачи на частном телеканале он раскритиковал агрессивную реакцию членов и сторонников ПДС на статус в соцсети журналиста Корнелии Козонак, в котором она призвала президента соблюдать Конституцию.

– Знаю, что на данный момент говорить что-то против воли, выраженной определённой политической партией, чревато. Мы видели, что было с госпожой Корнелией Козонак…Эта политическая партия настаивает на досрочных выборах, невзирая на обстоятельства, – заявил Нэстасе.

Лидер ППДП повторил, что в сложившемся политическом кризисе власти должны руководствоваться исключительно Конституцией, пишет ntv.md.

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