Нэстасе обвинил Санду в том, что она продолжает закрывать школы, как когда была министром образования

Нэстасе обвинил Санду в том, что она продолжает закрывать школы, как когда была министром образования

Советники ПДС и группы “Про-Молдова” способствовали закрытию двух гимназий в сёлах Чутешты и Вулканешты. Об этом сегодня на брифинге для прессы заявил лидер ППДП Андрей Нэстасе. 

Он рассказал, что избранникам формирования, которое он возглавляет, удалось восстановить деятельность данных учреждений, несмотря на то, что представители партии “Действие и солидарность” были решительно настроены закрыть их.

– Сожалею, что в эту грязную игру была вовлечена партия, заявляющая, что для нее образование – приоритет, – сказал Нэстасе, имея в виду ПДС, пишет ntv.md. 

Напомним, с 2012 по 2015 годы, когда Майя Санду была министром образования, в Молдове были закрыты 113 школ.

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