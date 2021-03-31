Нэстасе критикует Санду: Она должна была искать решения. Мотивов для роспуска парламента нет

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Майя Санду проигнорировала предложенные депутатами решения для преодоления политического кризиса, и это может стать основанием для сохранения функциональности парламента. Так считает председатель ППДП, бывший соратник Санду Андрей Нэстасе. Он отмечает, что в любом европейском государстве, в случае подачи президентом обращения о констатации условий для роспуска законодательного органа, Конституционный суд встал бы на сторону парламента.

– В цивилизованном мире Конституционный суд постановил бы, что президент обязан искать решения для страны, и пока парламент предлагает эти решения, их нужно принимать. Если в парламенте решений нет, тогда нужно идти на досрочные выборы, – сказал он в интервью частному телеканалу.

Напомним, что накануне в КС обратились социалисты. Они уведомили судей, что оснований для роспуска парламента нет, так как есть большинство, а у этого большинства есть кандидат в премьеры.

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