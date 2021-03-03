Низы могут – верхи не хотят

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О том, как примэриям могут приказать долго жить

На публичное обсуждение вынесена концепция реформирования власти на местах «Компакт», которая предусматривает сокращение в десять раз количества примэрий по стране.

«Компакт» на уничтожение

Более десяти лет назад в Республике Молдова было объявлено о необходимости проведения реформы местной публичной администрации, конечным результатом которой должна стать децентрализация и передача ряда финансовых и административных полномочий от центра властям 2-го (районные советы) и 1-го (примэрии) уровней. При каждом правительстве создавались рабочие группы, которые разрабатывали сценарии реформирования власти на местах.

Очередная группа, организованная в период премьерства Иона Кику, разработала три сценария административно-территориальной реформы, которые в середине февраля вынесла на публичное обсуждение с властями 1-го и 2-го уровней.

По словам члена рабочей группы Юрия Чекана, один из сценариев получил название «Компакт» и предусматривает сокращение практически в 10 раз количества примэрий в стране – с 896 до 93. Разработчики считают, что власти первого уровня могут находиться от граждан, в среднем, на расстоянии 12,5 км, а максимально – не более чем в 30 км. На один исполнительный орган власти в среднем будет приходиться 28 тыс. жителей, а максимум – 65 тысяч. Также предусматривается сокращение количества районов с 35 до 5. Два других сценария – «Умеренный» и «Средний» – тоже направлены на оптимизацию примэрий – на 74% (до 231) и 83% (до 154) соответственно.

Эти кардинальные варианты реформирования вызвали крайнее недовольство у представителей местных властей и примаров. Но, как заметил Ю. Чекан, выступая по данной тематике в СМИ, они пока выдвинули эти сценарии на обсуждение и хотят, посоветовавшись с представителями властей на местах, «выявить адекватную формулу, которая позволит с успехом внедрить реформу».

– Сценарии могут быть разными. Уже прошло 11 лет с момента проведения первого исследования по территориально-административной реорганизации. Последнее тематическое исследование датируется 2018 годом. Каждый из этих анализов предлагает как минимум 3–4 сценария реорганизации – с менее или более жёсткими условиями, с сокращением большего или меньшего количества примэрий, – сказал Юрий Чекан. – Мы изучили все эти работы, и у нас сложилось чёткое видение возможностей. Главная цель состоит не в том, чтобы автоматически снизить количество примэрий, а чтобы создать эффективную систему местного публичного управления гражданами, бизнес-средой и национальным бюджетом.

Нужна децентрализация с предоставлением больших ресурсов, возможностей, со снятием административных барьеров, передачей бО´льших компетенций местным властям, с изменением системы налогообложения, распределением налогов в государстве и многое другое. Важно ограничить административное давление на местные органы власти.

В лидерах доверия

А отрицательная реакция местных публичных администраций вполне объяснима, учитывая, что именно у них складываются самые тесные отношения с жителями, населяющими города и сёла. Это подтверждают и результаты Барометра общественного мнения, обнародованные Институтом общественных политик (ИОП) и CBX-AXA 22 февраля 2021 года.

Директор ИОП Аркадий Барбарошие, представляя на пресс-конференции итоговые данные опроса, среди прочих затронул и тему доверия к институтам власти. Оказалось, что граждане больше всего, после церкви (6,4%), доверяют примэриям (5,1%). На последних строчках данного рейтинга расположились политические партии (1,9%) и парламент (2%).

По словам исполнительного директора Конгресса местных властей Молдовы (CALM) Виорела Фурдуя, люди ставят на второе место по доверию примэрию не только по результатам последнего опроса, а уже на протяжении двух десятков лет.

– И тут возникает первая парадоксальная ситуация: примэрии, которые пользуются у населения наибольшим доверием, хотят ликвидировать, а ведь это единственное госучреждение, в которое люди ещё верят, – говорит исполнительный директор CALM В. Фурдуй. – А второй парадокс состоит в том, что структуры первого уровня лишены возможности развиваться – все финансовые ресурсы, полномочия сконцентрированы у власти, которой люди не доверяют. Все правительства последние 20 лет не выполняли свои функции, не были децентрализованы многие сферы, не переданы местным властям ресурсы, больше полномочий и компетенций, чтобы на местах решать вопросы граждан. И вдруг нашли причину всех бед – в Молдове слишком много примэрий…

Что выиграют люди?

У примара села Гангура Яловенского района Марчела Бобейка концепция административно-территориальной реформы вызвала вопросы типа: а какие выгоды от этой реформы получат люди, разве она проводится не ради них? Чиновник говорит, что у нас в стране уже есть коммуны, расположенные на расстоянии 10 км от примэрий, но существует проблема с общественным транспортом, с кадрами, чтобы было по одному представителю местной публичной администрации в этих населённых пунктах.

«Разве не нужно в первую очередь провести финансовую децентрализацию и предоставить налоги напрямую примэриям (частично от НДС, акцизов, налога на предпринимательскую деятельность и другие сборы), а потом проанализировать, могут ли выжить эти примэрии? – задаётся вопросом на своей странице в Фейсбуке примар с. Гангура. – Также следовало бы предоставить новые компетенции властям первого уровня и решить кадровую проблему… Надо начать с реформы центральной и местной публичных администраций второго уровня, которые поглощают все деньги на машины, делегации, протокольные действия, политические мероприятия и на большие административные аппараты с миллионными затратами. После этого придёт и очередь в реорганизации примэрий, но только при взаимном согласии с сообществами и при поддержке CALM в пользу граждан».

В поисках местной модели

Другой подход к этой реформе от центральной власти требует и Конгресс местных властей. По мнению исполнительного директора CALM Виорела Фурдуя, реформу нужно хорошо продумать и начинать проводить не сверху вниз, а снизу вверх. Эта реформа самая сложная, так как имеет отношение к людям, и любая ошибка отражается на качестве услуг, на жизни граждан. А вот приходить с такими радикальными изменениями нельзя, так как они не только не помогают решать существующие проблемы, а, наоборот, отталкивают. Тратятся огромные деньги на проведение бесконечных исследований, а в результате рождаются неэффективные сценарии реформы. Тут важно понять, с какими реальными проблемами сталкиваются местные сообщества, люди в сёлах и городах. Следует широко советоваться с местными властями, включать их в рабочие группы.

– Нужна децентрализация с предоставлением больших ресурсов, возможностей, со снятием административных барьеров, передачей бóльших компетенций местным властям, с изменением системы налогообложения, распределением налогов в государстве и многое другое. Важно ограничить административное давление на местные органы власти. Сегодня развелось очень много контролёров, которые мешают властям развиваться, – сетует В. Фурдуй. – Нужно пересмотреть распределение налогов, потому что в местных бюджетах остаётся очень мало денег. Необходимо обсудить и административно-территориальное деление РМ, пересмотреть роль и статус районов, которые уже устарели как форма организации власти второго уровня. Следует подумать, как быть в случаях с совсем маленькими примэриями. Их не обязательно ликвидировать. Можно перенять опыт Словакии, где такие небольшие структуры выживают. Например, прибегать к межмуниципальному сотрудничеству, при котором несколько примэрий могут создать общее предприятие по оказанию услуг – водоснабжению, вывозу мусора и другим. Или малые примэрии могут делегировать часть своих компетенций более крупным.

Есть разные решения подобных проблем. Поэтому, как считают в Конгрессе местных властей, вместо того чтобы предлагать апокалиптические варианты, нужно найти нашу модель, соответствующую запросам и необходимостям РМ.

Мнение

Кишинёв преткновения

Николай Ешану, председатель рабочей группы по административно-территориальной реформе:

– Для всех очевидно, что чрезмерная раздробленность и слабый потенциал местных публичных властей не позволяют предоставлять качественные услуги гражданам. Это факт, который признают все. Плюс к тому нам не удалось провести чёткого разграничения полномочий центральной и местных властей. У нас чрезмерная концентрация полномочий на центральном уровне, которая препятствует развитию территорий. Вся экономика сегодня сконцентрирована в Кишинёве, и все сюда стремятся. Почему? Потому что так смоделирована организация административно-территориального деления страны и распределение полномочий между центральными и местными властями.

Комментарий

Пусть решит народ

Владислав Кочу, примар города Штефан-Водэ:

– В 2021 году рабочая группа, настаивающая на оптимизации примэрий, провела общественные консультации лишь с 60 местными администрациями в стране при общем их числе – 896. Ведь реформа – это консолидирование способностей местных органов власти, а не просто сокращение расходования бюджетных средств. Центральной власти следовало бы позаботиться о модернизации системы предоставления публичных госуслуг гражданам, о разработке социально значимых проектов на местах, а не только сокращать расходы. Главным арбитром в этой реформе должен выступать весь народ страны, к которому центральной власти следует обратиться за советом, организовав референдум, – сокращать или нет число примэрий в Молдове.

Любовь Чегаровская