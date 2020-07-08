Никогда такого не было, и вот опять: группировка Плахотнюка поддержит Санду на выборах президента (ВИДЕО)

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“Про-Молдова” готова поддержать кандидатуру Майи Санду на президентских выборах – как во втором, так и в первом туре. Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявил председатель данного формирования Андриан Канду.

– Например, если 5-7 партий решат, что у Санду действительно большие шансы выиграть у Додона на выборах, то представители этих формирований сядут за стол переговоров и подпишут соглашение о том, что будут с первого тура поддерживать Майю Санду. И не только путем публичных высказываний, а путем консолидации усилий. А если нет – в первом туре каждый сам за себя, а во втором – сделаем так, – сказал он.

Канду подчеркнул, что для поддержки Санду “Про-Молдова” не будет ставить никаких условий.

– Ничего не просим от Майи Санду взамен поддержки, никаких условий. Что бы я хотел, чтобы они сделали для страны, они и так сами знают: европейская интеграция, Соглашение об ассоциации, важные для страны реформы, – добавил он.

Стоит напомнить, что на президентских выборах 2016 года Демократическая партия отозвала своего тогдашнего кандидата Мариана Лупу в пользу Майи Санду.

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