Никаких звонков из “банков”: в Молдове пресечена деятельность банды мошенников (ВИДЕО)

Никаких звонков из “банков”: в Молдове пресечена деятельность банды мошенников (ВИДЕО)

В преступную группировку входили 12 человек в возрасте от 20 до 45 лет из разных районов страны. Двое из них – предполагаемые организаторы – отбывают срок в местах не столь отдалённых. Более того, одним из подозреваемых оказался и вовсе сотрудник тюрьмы. 

По данным пресс-службы столичной полиции, за деятельностью преступной группировки следили около 5 месяцев. Согласно материалам дела, в течение 2020 года и до настоящего времени подозреваемые сняли с банковских карт граждан 701 986 леев. В общей сложности было задокументировано 150 случаев мошенничества. 

В результате обысков, проведённых в домах, рабочих кабинетах и в автомобилях фигурантов дела, были обнаружены и изъяты банковские карты, которые использовались в преступных целях, а также SIM-карты, телефоны, черновики и деньги.

Членов ОПГ задержали на 72 часа. Им грозит до 8 лет тюрьмы.

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