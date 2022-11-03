Больше никаких Duty Free: беспошлинный режим торговли в Молдове отменён

Законопроект об отмене беспошлинного режима торговли на территории Молдовы был одобрен сегодня депутатами во втором чтении.
Таким образом, продажа товаров в торговых единицах на таможенных территориях будет облагаться налогом, исходя из принципа налоговой справедливости для всех предпринимателей в Молдове.
Существующие магазины беспошлинной торговли будут работать до истечения срока действия текущей лицензии, передаёт moldpres.md.
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