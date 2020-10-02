Ничему не научился: водитель был пойман повторно пьяным и без прав

Ничему не научился: водитель был пойман повторно пьяным и без прав

Инцидент произошел в селе Незавертайловка. Автоинспекторы остановили мужчину на мопеде. Проверяя документы, правоохранители почувствовали резкий запах алкоголя, исходивший от 45-летнего водителя.

Его отстранили от управления и доставили на медицинское освидетельствование. Обследование подтвердило факт опьянения, пишет mvdpmr.org.

Как выяснилось, мопедиста ранее уже привлекали к ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Жителя села лишили права управления, но он продолжил ездить без прав.

Сейчас сельчанину грозит уголовная ответственность.

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