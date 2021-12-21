Ничего у PAS не получится

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Социалисты выстоят и в эти смутные времена «хороших людей»

18 декабря прошёл съезд ПСРМ. На нём Игорь Додон был избран почётным председателем партии, а должность председателя была упразднена. Руководство политформированием будет осуществлять Исполком. Также были приняты новая программа и устав.

Ваш скромный слуга выступил с речью, которую предлагает на суд сограждан.

Ломали, да не сломали

Сегодня ПСРМ переживает тяжёлые времена. Но в этот период тяжело всем. Пенсионерам, которым индексировали пенсии всего на 3,8%, увеличив ещё и пенсионный возраст. Учителям, которым повысили зарплату на 5,6% при инфляции в 15% и росте тарифа на газ в 139%. Врачам, которым вообще не повысили зарплату.

Но я помню и другие времена. Помню 2014 год, когда все смеялись над нами, а мы набрали 25 мандатов в парламенте, выиграв выборы. Я помню 2015 год, когда мы выиграли выборы башкана в Гагаузии. Я помню 2016-й, когда все объединились против нас, а мы победили на президентских. Я помню 2019 год, когда мы взяли 35 мандатов и первое место на парламентских выборах. В том же году – впервые за всю историю Молдовы – левая партия взяла мэрию столицы. И я помню тяжёлый 2020 год, когда мы взяли власть. Да, в альянсе с ДПМ, которые часто ставили палки в колёса, предав нас в конце концов и обеспечив победу Санду.

Да, мы правили при небывалой засухе, мировом экономическом кризисе и пандемии. Тем не менее мы многого добились. Мы вернули народу Республиканский стадион. Мы вернули русскому языку статус языка межнационального общения. Мы вернули российские новостные программы. Мы понизили пенсионный возраст. Мы отменили закон о миллиарде, что давало шанс сэкономить бюджету 20 млрд леев и направить огромные ресурсы на дороги, социальные проекты, экономическое развитие… Увы, Санду отменила закон! Мы расторгли контракт с Avia-Invest, начав процедуру возврата аэропорта государству. Мы ввели 50 % налога на прибыль аэропорта, увеличив тем самым бюджет. Мы увеличили на 10 – 18 % зарплаты бюджетникам, на 60% повысили зарплаты врачам. При нас была начата модернизация больниц. Мы отправили в отставку Филата, прогнали из страны Плахотнюка, а из власти Гимпу.

И я горжусь этим, горжусь своими товарищами. Это воины, которые весь 2015 год провели на митингах в палатках. Им угрожали, их ломали, шантажировали. Ломали, да не сломали. Мы вместе провели 500 протестов, одержали много побед и одержим ещё.

Не просите меня отказаться от моих убеждений, веры и ценностей. Даже ради мнимой победы. Сама победа ничего не значит, если она не наполнена смыслом. А поражение ради идеалов и ценностей дороже временного ликования.

Главное – благодарность людей

Сегодня мы часто слышим один и тот же вопрос: «А что сделал ваш Додон, когда был президентом, имея всего 25 депутатов?»

Господа! Додон освободил страну от олигарха Плахотнюка, избавил народ от страха и унижений. Позволю себе спросить сограждан: «А кто получил для Молдовы статус наблюдателя в ЕАЭС ещё 15 апреля 2017 года? Кто открыл рынок России для 300 предприятий Молдовы: Castel Mimi, Cojușna, Cricova, Lion Gri? Кто добился экспорта без таможенных пошлин молдавских овощей и фруктов, что позволило фермерам сэкономить 500 млн леев? Кто убедил руководство России амнистировать около 50 000 молдавских рабочих в России в 2017 году?»

А реставрация президентуры за €10 млн от Турции, резиденции в Кондрице, которые восемь лет были в запустении? А каких усилий стоило найти ресурсы для выплаты единоразовых пособий для пенсионеров в 700, 900, 1000 леев. (Кстати, Санду их отменила!) А индексация пенсий два раза в год? Одну из них тоже отменили.

А кто добился от Путина цены на газ по $128 за 1 тыс. м³, то есть по 4 лея 60 банов за 1 м³? Сегодня газ стоит 11 леев! Только Игорь Николаевич знает, как он искал ресурсы, чтобы дать по миллиону леев для каждого села Молдовы, чего не было раньше. А это миллиард леев для 800 примэрий! Сколько раз он ездил в Москву, чтобы добиться вакцины «Спутник V»… Он помог десяткам граждан с покупкой домов, помог больным детям. Он помогал церквям, больницам, школам, награждал ветеранов, выказав им уважение и почесть. И люди благодарны ему за это. Кто из оппонентов сделал больше? И за это Игорь Додон подвергся мощным нападкам со стороны олигархов, соросят и бандитов. Назвали вором, олигархом, так и не ответив на простой вопрос: «А что украл Додон?». У него есть банки, как у Плахотнюка? Бензоколонки, как у Гимпу? Тысячи гектаров земли, как у Филата? Офшоры, как у Андрея Спыну? Так кто после этого вор? Додон не был замешан ни в одной афере: ни в краже миллиарда, ни в Banca de Economii, ни с концессией аэропорта, ни в рейдерских атаках. Его имени нет в отчётах Кролл, в резолюциях Европарламента. Он не был под мониторингом Интерпола, как в случае с Плахотнюком, Усатым, Гумой и другими. За год его реального нахождения у власти не было совершено ни одной крупной кражи, мошенничества, рейдерских атак, убийств оппонентов, отнятий бизнеса, как это было в 2010 – 2018 годах. Он – единственный президент Молдовы, которому угрожали смертью, устраивали аварии, очерняли его семью и детей. Но он выстоял. И благодаря ему выстояли мы.

На самом деле Игоря Додона просто оболгали, втоптали в грязь. А потом призвали всех голосовать не за Санду, а против Додона. Вот так к власти пришли «хорошие люди» из PAS. И да, чуть не забыл, наступили «хорошие времена»…

Солнце восходит на Востоке

Многие уже сегодня поют дифирамбы Майе Санду и бьют по нам. Мои знакомые пишут мне, что пора отказаться от восхваления России, ЕврАзЭС, продвижения молдовенизма, традиционных ценностей и государственности. Мол, это прошлый век. Пора продвигать договор об ассоциации, хвалить Европу и НАТО, заигрывать с правыми, гордо пройтись всей семьёй на марше «бесстрашных». Иначе будем в вечной оппозиции.

Коллеги и друзья! Спасибо вам за советы и поддержку. Я уверен, вы это говорите искренне. Но я никогда не откажусь от идеи дружбы с Россией, сближения с ЕврАзЭС, государственности, независимости, народовластия, традиционной семьи. Даже если на земле останется только один гражданин, верящий в справедливость и традиционный социализм, я буду защищать эти ценности. Даже если святые апостолы попросят отказаться от христианства, я всё равно буду стоять на своём. Я убеждён, что земля не продаётся и Родина не предаётся. Даже ради кредитов МВФ и безвизового режима с ЕС.

Да, многие говорят, что сила – в деньгах. Но я убеждён, что сила – в Боге. С кем Бог, тот и сильнее. Никто не убедит меня, что нет Отца и Матери, а есть родитель один и родитель два. Что мужчина может и должен стать женщиной и наоборот. Я убеждён, что солнце восходит на Востоке. Оттуда пришёл Бог. Оттуда исходит свет. И там наши друзья – Россия, Китай и многие другие.

Как-то президент России Владимир Путин заявил: «Если кем-то принято решение уничтожить Россию, у нас возникает законное право ответить. Да, для мира будет глобальная катастрофа, но как глава российского государства хочу задаться вопросом: а зачем нам такой мир, если в нём не будет России?»

Вот и для нас то же самое. Зачем нам такой мир, если в нём не будет Молдовы, Бога, Отца и Матери? И зачем нам такая партия, которая отказывается от всего этого?

Не просите меня отказаться от моих убеждений, веры и ценностей. Даже ради мнимой победы. Сама победа ничего не значит, если она не наполнена смыслом. А поражение ради идеалов и ценностей дороже временного ликования.

Хочу вас заверить: всё проходит – и это пройдёт. После тьмы всегда приходит свет, а после ночи – утро. Ничего у них не получится. Да, будет тяжело. Да, многие нас предадут и будут высмеивать. Но бывало и хуже, не так ли? Выстояли мы перед режимом Плахотнюка – выстоим и сейчас. Японцы говорят: для Самурая главное не Цель, а Путь. Для нас – и то и другое. И мы это осилим.

Богдан Цырдя,

политолог