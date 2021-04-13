Ничего святого: злоумышленники напали на инвалида в его собственном доме

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Ранним утром в дверь квартиры 54-летнего бендерчанина, человека с инвалидностью второй группы, постучали. На пороге стояли два незнакомца. Они стали бить мужчину по лицу и требовать деньги.

После незаконно, против воли хозяина зашли в жилище. Прошлись по всем комнатам. Отыскали лишь мелкие монеты в шкатулке и 5 сигарет. С этим незваные гости ушли.

Негодяев задержали этажом выше. Они зашли к другу выпить. Уже в милиции выяснилось, что задержанные (одному – 32, другому – 43 года) не раз судимы за подобные преступления. Всю ночь они пили. Под утро и алкоголь, и деньги закончились, а продолжить застолье хотелось. Мужчины отправились в гости к другу. Тот в выпивке отказал. Чтобы легко добыть деньги на спиртное, они решили ограбить инвалида.

У потерпевшего диагностировали закрытый перелом носа, ушибленные раны лба и глаза. Возбуждено уголовное дело. До выяснения всех обстоятельств произошедшего задержанные находятся в изоляторе временного содержания. Мужчинам грозит до семи лет лишения свободы, пишет mvdpmr.org.

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