Ничего святого: внук украл у деда 2 тысячи долларов

Ничего святого: внук украл у деда 2 тысячи долларов

С заявлением в милицию обратился 69-летний житель Слободзеи. Пенсионер рассказал, что пропали все сбережения, которые он хранил на чердаке дома.

Оперативники раскрыли кражу. Как выяснилось, деньги из тайника уносил 28-летний внук заявителя. Молодой человек ранее неоднократно судим. Сбережения нашёл случайно и постепенно их тратил, пишет novostipmr.com. За месяц мужчина успел присвоить 2 200 долларов США.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

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