Ничего святого: в Рыбнице злоумышленник ограбил собор

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В дежурную часть поступило сообщение от служительницы Михайло-Архангельского собора в Рыбнице. Женщина сообщила, что из кассы в церковной лавке пропало 8 тысяч приднестровских рублей и два ящика для пожертвований.

Злоумышленник проник в помещение через боковую дверь, пишет novostipmr.com. Один из украденных ящиков был найден поблизости: он был разбит, оттуда пропали все деньги.

Вскоре был обнаружен ещё один ящик. Злоумышленник пытался сломать замок на нём, но в итоге выбил дно и забрал содержимое.

Подозреваемый в краже был установлен. Мужчину задержали в Тирасполе на рынке.

Правоохранители разбираются во всех деталях происшествия.

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