Ничего святого: рецидивист ограбил 82-летнюю бабушку

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Всего два часа пожилая жительница села Грушка отсутствовала дома. За это время в её жилище побывал вор.

Злоумышленник забрал мобильный телефон, плед, одежду, алкоголь, пишет mvdpmr.org. 82-летняя потерпевшая обратилась к участковому.

Подозрение пало на 42-летнего жителя этого же села. Мужчина ранее неоднократно судим за кражи. Из тюрьмы вышел буквально две недели назад, скитался по населённому пункту. У подозреваемого изъяли телефон и другое похищенное имущество.

В отношении сельчанина возбуждено уголовное дело. За кражу с незаконным проникновением в жилище мужчине грозит новый срок.

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